Kayseri'de üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mengücek Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binanın beton duvarı, işçi Hakkı Taflı’nın (28) üzerine devrildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Devrilen duvarın altında kalan bir otomobil de zarar görürken, inşaattaki kulübenin duvarları da çöktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)





