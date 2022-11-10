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Kayseri'de üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

10.11.2022 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Talas ilçesinde üzerine beton duvar devrilen işçi hayatını kaybetti.

Kayseri'de üzerine duvar devrilen işçi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mengücek Mahallesi’nde inşaat halindeki bir binanın beton duvarı, işçi Hakkı Taflı’nın (28) üzerine devrildi. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede talihsiz işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Taflı’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

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Devrilen duvarın altında kalan bir otomobil de zarar görürken, inşaattaki kulübenin duvarları da çöktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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İşçi Kayseri

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