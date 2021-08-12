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Kayseri'de vahşet! Çenesi kırılmış, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

12.08.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de parkta, çenesi sert bir cisim vurularak kırıldığı değerlendirilen gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu.

Kayseri'de vahşet! Çenesi kırılmış, gözleri oyulmuş ölü köpek bulundu

Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Koçak Parkı’ndaki billboardların altında çenesi sert bir cisimle vurularak kırıldığı tahmin edilen gözleri oyulmuş köpek ölüsü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Melikgazi Belediyesi hayvan ambulansı sevk edildi. Gelen ekipler, köpeği alarak gömülmek üzere götürüldü.

Ölü köpek için ihbarda bulunan Esra Atay, "Arkadaşımla işe geliyorduk. Gözleri oyulmuş, çenesi kırılmış köpeği gördük. Belediye ekiplerine haber verdik. Köpeği öldüren kişilerin bulunması ve ceza almasını istiyorum" dedi.

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(DHA)

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