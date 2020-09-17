Kayseri'de vaka sayısının artmasının nedeni düğünler ve temaslı hastaların söylenmemesi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile beraber Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerde bulundu. Burada hem vatandaşlar ile sohbet eden hem de dükkanlarda denetimlerde bulunan Vali Günaydın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayseri’de şimdiye kadar karantinadan kaçan 4 kişinin KYK’nın yurtlarına yerleştirildiğini kaydeden Günaydın, “Şimdiye kadar KYK yurtlarına 4 tane pozitif vakayı yerleştirdik. Bizim bu konudaki denetimlerimiz çok yoğun. Günde yaklaşık 5-6 bin tane temaslı insanımızı evinde ziyaret ediyoruz. Bu temaslıların dışarı çıkmaması için emniyetimiz, jandarmamız ve muhtar arkadaşlarımız olağanüstü çaba gösteriyorlar. Kurumlarımızda da vaka oluyor. Emniyetimizde de, jandarmamızda da oluyor. Bunlarla ilgili tedbirleri en üst seviyede ilgili kurumlarımızın başındaki arkadaşlarımız aldı ve almaya da devam ediyor. İhtiyaçlarını da belediye başkanımız karşılıyor. Bizler şuana kadar bu süreci hep birlikte yürüttük. Bundan sonrada biraz daha çalışmayla ve gayretle önümüzdeki hafta çok daha güzel şeyler konuşuruz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.