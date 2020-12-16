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Kayseri'de yarı çıplak haldeki şahıs ekipleri alarma geçirdi

16.12.2020 01:54 | Son Güncelleme:
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Kayseri'de yarı çıplak haldeki şahıs ekipleri alarma geçirdi

Kayseri’de üst geçidin üzerinde yarı çıplak halde intihara teşebbüs eden şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek indirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan üst geçitte meydana gelen olayda, Mutlu K. (37) yarı çıplak halde intihara teşebbüs etti.

GEÇİDİN ALTINDA BRANDA AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amaçlı üst geçidi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de geçidin altına branda açtı.

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UZUN UĞRAŞLAR SONUCU İKNA EDİLDİ

Mutlu K., polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek üst geçitten indirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mutlu K., tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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