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  4. Kayseri'de yetkilileri şoke eden görüntü! Yardım isteyen kişinin evi market deposu gibi çıktı

Kayseri'de yetkilileri şoke eden görüntü! Yardım isteyen kişinin evi market deposu gibi çıktı

17.03.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de durumunun iyi olmadığını söyleyerek yardım talebinde bulunan kişinin evi market deposu gibi çıktı. Onlarca gıda ve temizlik malzemesi çıkan evi sosyal medya hesabından paylaşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ''Yardım talebinde bulunmak üzere gelen bir vatandaşımızın evindeki durum. İstismarcıları ayırt etmek ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin haklarını korumak bizim en başta gelen görevimizdir'' dedi.

Kayseri'de yetkilileri şoke eden görüntü! Yardım isteyen kişinin evi market deposu gibi çıktı

Kayseri'de, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'dan durumunun iyi olmadığını söyleyerek yardım talebinde bulunan kişinin evinden onlarca gıda ve temizlik malzemesi çıktı. Durumu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Yalçın, "Gerçek ihtiyaç sahiplerinin haklarını korumak bizim en başta gelen görevimizdir" dedi.
Kayseri'de, makam odasını vatandaşın ayağına taşıyan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, burada vatandaşlar ile yüz yüze görüşerek gelen talepleri dinliyor.

YETKİLİLER MUTFAĞA GİRDİĞİNDE ŞOKE OLDU

Vatandaşların isteklerini tek tek not alan Yalçın, anında müdahale ederek sorunları çözüyor. Yalçın'ın şeffaf odada ki görüşmesine bugün gelen bir vatandaş maddi durumunun iyi olmadığını söyleyerek, yardım talebinde bulundu. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın talimatıyla eve giden belediye yetkilileri, mutfağa girdiklerinde gördükleri manzara karşısında şok oldu.

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Şahsın mutfağındaki gıda ve temizlik malzemelerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Bugün Şeffaf Oda'ya yardım talebinde bulunmak üzere gelen bir vatandaşımızın evindeki durum. İstismarcıları ayırt etmek ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin haklarını korumak bizim en başta gelen görevimizdir. Yardım yaparken hareket noktamız budur" dedi.

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(İHA)

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