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  4. Kayseri'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu! 1 gözaltı

Kayseri'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu! 1 gözaltı

05.12.2024 22:15
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Kayseri'de, yılbaşı öncesi sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen 48 yaşındaki M.Ö. polis tarafından yakalandı. Operasyonda 53 litre sahte içki ile 294 şişe satışa hazır sahte içki ele geçirildi.

Kayseri'de yılbaşı öncesi 'sahte içki' operasyonu! 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kentte piyasaya sahte içki sürüleceği ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyon kapsamında M.Ö. yakalandı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada ise 53 litre sahte içki, 294 şişe satışa hazır sahte içki ile 15 adet sahte içki yapımında kullanılan kit ve aparatları ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. polis merkezine götürüldü. M.Ö. hakkında ‘5607 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan işlem başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kayseri sahte içki
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