Kayseri'de yürekler ağza geldi! İki arkadaş inşaata çıktı...

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.D. ve H.C., 12 katlı bir inşaatın 7. katına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise aşağıya şişme yatak açtı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna edilen 2 kişi karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

