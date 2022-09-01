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Kayseri'de yürekler ağza geldi! İki arkadaş inşaata çıktı...

01.09.2022 23:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.D. ve H.C. isimli iki şahıs, inşaata çıkarak intihara kalkıştı. Ekiplerin yarım saatlik çabasıyla ikna edilen iki şahıs karakola götürüldü.

Kayseri'de yürekler ağza geldi! İki arkadaş inşaata çıktı...

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen H.D. ve H.C., 12 katlı bir inşaatın 7. katına çıkarak intihara teşebbüs etti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise aşağıya şişme yatak açtı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna edilen 2 kişi karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri İnşaat
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