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Kayseri'deki kaza ölen iki üniversiteli için tören düzenlendi! Arkadaşını yaralı koluyla uğurlamaya geldi

06.01.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de kayak yapmak için Erciyes Dağı’na giden öğrencileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden iki öğrenci için tören düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi önünde düzenlenen törende hayatını kaybeden Hilal Sıkar’ın bir arkadaşı yaralı kolu ile arkadaşını son yolculuğu için uğurladı. O anlar da gözyaşları sel oldu...

Kasyeri'deki feci kazada khayatını kaybeden 2 öğrenci için Erciyes Üniversitesi İzzet Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde tören düzenlendi. Törene Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Prof. Dr. Rektörü Mustafa Çalış, protokol üyeleri, vefat eden öğrencilerin aileleri ile arkadaşları katıldı.

"KÜRŞAD'IMIZI HİLAL'İMİZİ KAYBETTİK"

Hayatını kaybeden 2 öğrencinin isminin dersliklere verileceğini söyleyen Rektör Mustafa Çalış, “Aslında çok masum bir hareketle arkadaşlarıyla sosyal faaliyette bulunmak üzere gittikleri yolun dönüşünde elim bir kaza sonucunda Kürşad’ımızı ve Hilal’imizi kaybettik. Bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Kalbimizde yaşayacaklar ve ikisinin de ismini Havacılık Fakültemizde yaşatacağız. Uçak Gövde-Motor bölümümüzün 2 sınıfına Hilal’imizin ve Kürşad’ımızın ismini vereceğiz. Bu arada 19 arkadaşları da yaralı ve tedavi görüyorlar. Onlara da acil şifa diliyorum” dedi.

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KOLU YARALI HALDE TÖRENE KATILDI

Hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri gözyaşlarına boğulurken, Hilal Sıkar’ın arkadaşlarından bir tanesi de kolu yaralı halde törene katıldı.

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Törende yapılan Kur’an tilavetinin ardından Hilal Sıkar’ın cenazesi memleketi Hatay’a, Kürşad Samed Özçine’nin cenazesi de memleketi Kütahya’ya gönderildi.

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NE OLMUŞTU?

Kaza, Hacılar ilçesine bağlı Erenler Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı’na kayak yapmak için giden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık Bölümü öğrencilerini taşıyan Özkan S.’nin kullandığı midibüs yoldan çıkarak şarampole devrildi.

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Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada olay yerinde Hilal Sıkar (21) hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Ekipler tarafından otobüsten çıkartılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavisi devam eden Kürşad Samed Özçine de (24) tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kayseri
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