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Kayseri Emniyetinden DEAŞ üyelerine şafak operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irakta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu S.

Kayseri Emniyetinden DEAŞ üyelerine şafak operasyonu

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonda 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Suriye ve Irakta bulundukları dönemde DEAŞ terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 4 kişinin yakalanması için sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda Irak uyruklu S. Alkurdi ve Suriye uyruklu A.A. Alahmad, S.Ömer ve A.Hachamdu yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Kayseri Emniyetinden DEAŞ üyelerine şafak operasyonu

Kayseri Emniyetinden DEAŞ üyelerine şafak operasyonu

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