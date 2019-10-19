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Kayseri Emniyetinden DEAŞ’a gece operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 12:51 | Son Güncelleme

Kayseri’de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, ’Abdo’ kod adlı bir DEAŞ üyesinin polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığı tespit edildi.Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi tespit edildi.

Kayseri Emniyetinden DEAŞ’a gece operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri’de polis ekiplerinin gece saatlerinde düzenlediği DEAŞ operasyonunda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınırken, ’Abdo’ kod adlı bir DEAŞ üyesinin polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığı tespit edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan koordineli çalışmada, Suriye ve Irak’ta terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 kişi tespit edildi. Gece yarısı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu H.A.H., M.I., A.E.M., S.E.E., H.E.Ş. ve Abdo K.’yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, Abdo K.’nın polise yakalanmamak için kimlik çıkarmadığını tespit etti. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu.
Gözaltına alınan 6 kişi emniyete götürüldü.

Kayseri Emniyetinden DEAŞ’a gece operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri Emniyetinden DEAŞ’a gece operasyonu: 6 gözaltı

Kayseri Emniyetinden DEAŞ’a gece operasyonu: 6 gözaltı

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