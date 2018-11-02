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Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde binanın çatısı çöktü: 1 işçi enkaz altında

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Kayseri Erciyes Üniversitesi kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü. Enkaz altında 1 işçinin kaldığı belirtiliyor.

Erciyes Üniversitesi’nin kampüs alanında yapımı süren 6 katlı kongre merkezi binasının çatısı çöktü.

1 işçi enkaz altında kaldı.

Kurtarma çalışmaları için itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. (DHA)

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Kayseri Erciyes Üniversitesi Kayseri işçi

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