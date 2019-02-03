Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nden AA'ya 3 ödül

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) geleneksel ödüllü medya yarışmasında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri 3 ödüle layık görüldü.
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentteki bir restoranda düzenlenen ödül töreninde, yarışmada dereceye giren gazetecileri tebrik etti.
Gazetecilik mesleğinin zorluklarına değinen Günaydın, gazetecilere meslek hayatlarında başarılar diledi.
Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya ise özellikle yerel basının yaşadığı maddi sıkıntıları davetlilerle paylaştı.
Sektörün içinde bulunduğu zorlukları dile getiren Altınkaya, bu problemlerin çözümü için yetkililerden destek beklediklerini belirtti.
Konuşmaların ardından dereceye giren gazetecilere ödülleri verildi.
- AA'ya 3 ödül
Yazılı haberler dalında "Beslenme çantasız okula gelen öğrenci" haberiyle birinci olan AA muhabiri Ramazan Kaya'ya plaketini Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, "Mayo kardeşliği" haberiyle spor haberi dalında birinciliğe layık görülen AA kameramanı Murat Asil'e plaketini Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya verdi.
Fotoğraf dalında "Yarım asırdır zamana ayar veriyor" isimli fotoğrafıyla üçüncü olan AA muhabiri Ergün Haktanıyan ise plaketini AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız'dan aldı.
Ödül töreni, dereceye giren gazetecilerin toplu fotoğraf çektirmesiyle sona erdi.
Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kayseri milletvekilleri İsmail Tamer, Hülya Nergis, Taner Yıldız, Mustafa Elitaş, MHP Milletvekili Baki Ersoy, İYİ Parti Milletvekili Dursun Ataş, Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ilçe belediye başkanları ile yaklaşık 30 şehirden gazeteci ve cemiyet başkanları katıldı.
'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'
'Venezuela'ya askeri müdahale...'
Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...
Çatıdan düşen kar kafeyi çökertti!
Dünya şokta! Küçük kızların içkilerine ilaç atıp…
İnce'den dikkat çeken çıkış: Memlekete gerçek hainliktir
Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu
Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk talimat verdi, kontenjan artırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum