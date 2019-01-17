Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin ödüllü medya yarışması

KAYSERİ (AA) - Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin (KGC) geleneksel ödüllü medya yarışması sonuçlandı.

Cemiyet Başkanı Veli Altınkaya başkanlığında cemiyet üyelerinin jüriliğinde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı, Kayseri Ticaret Odası'nda yapıldı.

Yarışmayla ilgili açıklamada bulunan Altınkaya, geleneksel hale gelen yarışmaya yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

KGC'nin misyonunu en iyi şekilde sürdürdüğünü ifade eden Altınkaya, "Kayseri'de medya sektörü her ne kadar sıkıntı içinde olsa da kendi küllerinden doğmayı bilen bir güçtedir. Düzenlediğimiz yarışmaya olan ilgi de bunu göstermektedir. Bu bağlamda yarışmaya katılan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Dereceye girenleri tebrik ediyorum." dedi.

Altınkaya, dereceye girenlere ödüllerin 3 Şubat'ta verileceğini kaydetti.

- AA'ya 3 ödül

Jüri oylamasında yazılı haberler dalında AA muhabiri Ramazan Kaya, "Beslenme çantasız okula gelen öğrenci" haberiyle birinci oldu.

Spor haberi dalında da AA kameramanı Murat Asil, "Mayo kardeşliği" haberiyle birinciliğe layık görüldü.