HABER

Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği'nden köpeklerin itlaf edildiği iddiasına yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:17 | Son Güncelleme

KAYSERİ Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, Hacılar ilçesindeki sokak köpeklerinin toplanıp, itlaf edildiğine dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel, Hacılar ilçesindeki sokak köpeklerinin toplanıp, itlaf edildiğine dair sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
Kayseri Hayvan Hakları Koruma Derneği Başkanı Uzel, Hacılar'da lise öğrencisi Mehmet Özer'in (14) okul çıkışı sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitirmesinin ardından sosyal medyada yer alan, köpeklerin toplanıp, itlaf edildiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Uzel, "Kayseri'de bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Hacılar ilçesindeki köpeklerin toplanıp Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'ne götürülmeden katledildikleri haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Geçen 5 Ocak'ta Hacılar ilçemizdeki bir vatandaşımıza ait kendisinin bakmış olduğu 20 civarında köpek kendi izni ve rızası ile belediye ekiplerince Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Bakımevi'ne götürülmüştür. Kayseri'de herhangi bir köpek katliamı yoktur. Bu tür provokatif eylemlerden ve sözlerden kaçınılması en büyük arzumuzdur" dedi.

Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...Cinsel yolla bulaşan virüs paniği! Dikkat...
Komutanlıktan 'kar kış yok terörle mücadele' paylaşımıKomutanlıktan 'kar kış yok terörle mücadele' paylaşımı
Mehmetçikten öğrencilerin mektubuna yanıtMehmetçikten öğrencilerin mektubuna yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Türkiye'yi ne Erdoğan ne de Bahçeli yönetiyor

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

Erdoğan'ı yasa boğan ölüm haberi!

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İdris Naim Şahin CHP'den aday mı olacak?

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

İYİ Parti, CHP ve Saadet Partisi'nden ortak aday geliyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Kredi kartı borçları yapılandırılıyor!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

Acun Ilıcalı o isim ile yollarını ayırdı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Komünist başkan hedef büyüttü! Resmen aday oldu

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Amazon Moda'da 200 TL alışverişte %20 indirim için son günler!

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Televizyon ekranında olay sözler! 'Hulusi Akar'ı kazıdık...'

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Erzurum'da dehşet! İki kızı kaçırıp işkence yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Yarkadaş: Eren Erdem'in babası, cezaevi önündeki konuşmadan sonra işten çıkarıldı

Sert tepki göstermişti! İşten çıkarıldı

Balyoz davası savcısı Hüseyin Kaplan için istenen ceza belli oldu

Balyoz davası savcısı için istenen ceza belli oldu!

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasındaki istinat duvarı çöktü

İstanbul'daki hastane boşaltılıyor

Karısının eve erkek aldığını kameradan görüp ihbar etti! 'Onu Antalya'ya rezil edeceğim'

Karısının eve erkek aldığını kameradan görüp ihbar etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an olabilir! Fırat'ın doğusuna operasyon geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Harekat her an olabilir!

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

Eren Erdem'in avukatı Onur Cingil: Cezaevi tahliye kararını uygulamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.