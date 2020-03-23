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Kayseri İl Sağlık Müdürü duyurdu! Kayseri'de ilk kaybımız umreci bir misafirimiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 21:30 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta umre ibadetinden geldikten sonra, Konya’dan Kayseri’ye gelerek karantina altına alınan vatandaşlardan biri, koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü duyurdu! Kayseri'de ilk kaybımız umreci bir misafirimiz

Konuyla ilgili Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ali Ramazan Benli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Kayseri’de ilk kaybımız, yaşlı bir umreci misafirimiz oldu. Kendilerini direkt havaalanından hastaneye almış idik. Bu açıdan izole ve ilk günden itibaren yakın takibimizdeydi. Misafirimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bakanımızın da belirttiği gibi yurt dışından gelen vatandaşlarımızın yanında, yurt içinde de temaslı hastalarımızın artık görülüyor olması evde kalmanın (kendi kendini izole) ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Dün itibariyle ilimizde de temaslı bir vakamız tespit edildi. Ne kadar hazırlıklı olsak da sizlerin bu sürece uyumu çok önemli. Toplu alanlardan uzak duralım. Cenazelere taziyelerimizi telefonla iletelim. Oturmalara ara verelim. Lütfen evde kal Kayseri.”

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koronavirüs Konya Kayseri Kayseri İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli

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