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Kayseri İl Sağlık Müdürü: Pozitif kişiler, temaslı bilgelerini doğru vermiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kayseri Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Covid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların, temaslı oldukları kişiler ile ilgili doğru bilgi vermediğini belirterek, "Temaslı bilgisi doğru verilmediği zaman virüsün yayılımının önüne geçemeyiz" dedi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü: Pozitif kişiler, temaslı bilgelerini doğru vermiyor

İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Twitter hesabından filyasyon ekiplerinin koruyucu kıyafetler ile görev başında çekilen fotoğraflarını paylaşarak yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık çalışanlarımız bu kıyafetlerin içinde gece demeden gündüz demeden mücadele içindeler. Virüsü tespit edip, çevrelemek ve riskli kişilerin gezip dolaşmalarını engellemek için çalışıyorlar. Ancak pozitif olan kişilere temaslı oldukları kişiler sorulduğunda doğru bilgi verilmediğini üzülerek gözlemlemekteyim. Kural olarak şikayetlerin başlamasından önceki son 48 saatte, 15 dakikadan fazla, maskesiz (yüz yüze), 1 metreden yakın birlikte olunan kişiler yakın temaslı sayılmaktadır. Temaslı bilgisi doğru verilmediği zaman virüsün yayılımının önüne geçemeyiz."

(DHA)

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