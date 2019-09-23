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Kayseri Kalesi'nde restorasyon çalışmaları tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 12:31 | Son Güncelleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç: - "Tarihi Kayseri Kalesi'nin kültür sanat merkezi haline getirilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Arkeoloji Müzemiz, kale içindeki yeni ve modern müze alanına taşındı. Artık Kültepe'de çıkarılan önemli eserlerimiz Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi yerine Kayseri Kalesi'nde sergilenebilecek"

KAYSERİ (AA) - Kayseri Kalesi'nde bir süredir devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kayseri Kalesi'ni kültür ve sanatın merkezi haline getiriyor. Kalede bir süredir devam eden restorasyon ve inşaat çalışmaları sona erdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin taşıdığı değerlerle adeta müze kent konumunda bulunduğunu ve Cumhuriyet Meydanı'nda beş medeniyetin izlerinin görülebildiğini ifade etti.

Kalenin, en önemli tarihi değerlerden birisi olduğuna dikkati çeken Büyükkılıç, bu önemli değerin artık şehre müze ve kültür sanat merkezi olarak hizmet vereceğini belirtti.

Kayseri Kalesi'nde başta restorasyon olmak üzere çok önemli ve titiz bir çalışma gerçekleştirdiklerini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Tarihi Kayseri Kalesi'nin kültür sanat merkezi haline getirilmesi için çalışmalarımızı tamamladık. Arkeoloji Müzemiz, kale içindeki yeni ve modern müze alanına taşındı. Artık Kültepe'de çıkarılan önemli eserlerimiz Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi yerine Kayseri Kalesi'nde sergilenebilecek. Kayseri Kalesi'nin içerisinde bodrum ve asma katlarında yapılan Arkeoloji Müzesi'nin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, kültür sanat faaliyetlerinin yapılacağı sosyal alanlar, sanatçılar sokağı, sanat galerileri, açık oturma alanları, kafeler ve seyir alanları bulunacak. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi'ni 28 Eylül Cumartesi günü düzenleyeceğimiz programla tanıtacağız. Kalemizin resmi açılışını ise ekim ayında şehrimize teşrif edecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapacak."

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri Kalesi müze restorasyon çalışmaları

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