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Kayseri- Konya arası böbrek kardeşliği

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.03.2019 11:32 | Son Güncelleme

KONYA'da yaşayan Ali Sarıbaş (58) ile Kayseri'de yaşayan Mehmet Özden (55), Antalya'da gerçekleştirilen çapraz böbrek nakli sayesinde sağlıklarına kavuştu.

Kayseri- Konya arası böbrek kardeşliği

Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA) - KONYA'da yaşayan Ali Sarıbaş (58) ile Kayseri'de yaşayan Mehmet Özden (55), Antalya'da gerçekleştirilen çapraz böbrek nakli sayesinde sağlıklarına kavuştu. Nakil ameliyatının ardından kardeş aile olduklarını söyleyen Özden, "Bizi biraraya getiren koordinasyon merkezi çalışanlarından, doktorlarımızdan ve Sarıbaş Ailesi'nden Allah razı olsun" dedi.
Böbrek hastası Ali Sarıbaş ve Mehmet Özden'in diyalize bağlı hayatları, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde yapılan nakil ile değişti. Ali Sarıbaş'ın eşi Halime Sarıbaş(55) Mehmet Özden'e, Mehmet Özden'în eşi Esin Özden (50) de Ali Sarıbaş'a birer böbreğini verdi. Böbrekler, Sarıbaş ve Özden'e çapraz nakil ameliyatıyla nakledildi.
8 YIL VERDİĞİ SAVAŞI KAZANDI
Öğretmen olan Ali Sarıbaş, Organ Nakli Koordinasyon Sorumlusu Nilgün Bilal'in bilgilendirmesinden hemen sonra çapraz nakil için sıraya yazıldıklarını anlatarak, "Sekiz yıldır kronik böbrek yetmezliği hastalığıyla mücadele ediyorum. 2011 yılında tşhis konuldu. Hastalığımın beşinci aşamasına geldiğimi öğrendim. Aşırı yorgunluktan şikayet ediyordum. 2017 yılına kadar ilaçla tedavi oldum. Daha sonra diyalize girmeye başladım. Eşim verici olmak istedi ancak kan grubu uygun değildi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde çapraz nakil sırasına yazıldıktan aylar sonra, 26 Şubat günü aile bulunduğu haberi geldi. Yapılan işlemlerin ardından uygun olduğumuz tespit edildi ve 1 Mart Cuma günü nakil operasyonu gerçekleşti. Koordinatörlerimize, doktorlarımıza ve kardeş ailemize teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Halime Sarıbaş da "Eşime bağışçı olmak istedim. Ancak uygun olmadığını öğrendik. Böyle bir imkan karşımıza çıktı ve hemen değerlendirdik. Kardeş aile olduk. Çok şükür ameliyatlarımız da başarılı geçti, çok mutluyuz" dedi.
BÖBREK VE KARDEŞ AİLEYE SAHİP OLDULAR
Kayseri Erciyes Üniversitesi Hastanesi'nde, sekiz yıl önce aşırı yorgunluk ve baş ağrısı şikayetleriyle gittiğinde kronik böbrek hastalığı teşhisi konulduğunu anlatan emekli Mehmet Özden ise "Beş yıl tedavi olduktan sonra, 2017 yılında diyalize başladım. Diğer organlarımın da hasar göreceğini söyleyen doktorlarım nakil önerdi. Eşim bağışçı oldu ancak kan uyumu olmadığı için çapraz nakil sırasına yazıldık. Bir yıl bekledik, daha önceki çapraz girişimlerimiz çeşitli nedenlerle başarılı olamadı. Tam umutların tükendiği anda Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi koordinatörlerinin telefonu bizi heyecanlandırdı. Hemen merkeze geldik. 1 Mart günü nakil gerçekleşti. Sağlıklı böbrek ve iyi bir kardeş aileye sahip olduk" dedi.
40 ÇİFT ÇAPRAZ NAKİL BEKLİYOR
Türkiye'nin en geniş çapraz havuzuna sahip olduklarını, başvuruları titiz bir çalışmayla değerlendirip eşleştirdiklerini ifade eden AÜ Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı, organ nakli merkezinde 40 çiftin çapraz nakil için beklediğini kaydetti. Prof. Dr. Aydınlı, "Türkiye'nin çok farklı merkezlerinden başvuru alıyoruz. Onları en uygun kurallar çerçevesinde eşleştirmeye çalışıyoruz" dedi.

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