HABER

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 09:10 | Son Güncelleme

Kayseri polisi tarafından FETÖ’nün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi için yakalama çalışması başlatıldı.

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı

Kayseri polisi tarafından FETÖ’nün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 31 kişi için yakalama çalışması başlatıldı. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün TSK asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri’de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 57 Askeri personelin ardışık olarak arandıkları ve bu aramaların TSK mensuplarından sorumlu mahrem imamlar tarafından yapılan örgütsel aramalar olduğu değerlendirilerek, şüpheliler hakkında FETÖ silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda, bu şahıslardan 26’si hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, haklarında işlem yapılamayan 21’si muvazzaf, 7’si ilgili KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen ve 3’ü emekli ve ihraç olmak üzere toplam 31 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van’da eş zamanlı yapılan operasyon düzenlendi. Operasyonda şimdiye kadar 15 kişinin gözaltına alındığı, diğer firari şahıslara yönelik yakalama çalışmalarının ise devam ettiği bildirildi.

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 31 gözaltı kararı, 15 gözaltı

Genç, trendy, renkli!Genç, trendy, renkli!
Adana’da uyuşturucu operasyonuAdana’da uyuşturucu operasyonu
FETÖ’den aranan çift, hücre evinde yakalandıFETÖ’den aranan çift, hücre evinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Çin'den ABD'nin İran yaptırımlarına tepki

Transferde bir bomba daha patladı

Transferde bir bomba daha patladı

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli açıklama

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

Şanlıurfa'dan acı haber: Şehit ve yaralı polisler var...

Yürek yakan görüntü!

Yürek yakan görüntü!

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

'Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz'

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ay, İkizler burcuna giriyor

Ay, İkizler burcuna giriyor

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

Kayıp zihinsel engellinin kazağı, ağaca asılı bulundu

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

İstanbul'da akılalmaz olay! Üst üste geldi, ortalık karıştı

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

Siyanür vahşetinde korkunç ifade! "1,2,3 fondip" diyerek içirmiş

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

İnternette kurutulmuş deniz canlıları satışına tepki

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Maganda kurşunu ile ölüm davasında mahkeme kararını verdi

Zonguldak'ta kızına şiddet uygulayan anne hakkında mahkemeden karar

Görüntüler büyük tepki çekmişti! Mahkemeden karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.