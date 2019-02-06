Kayseri merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ merkezli 3 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kayseri merkezli 3 ilde örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıp, sohbet toplantılarına katılan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki Adli Tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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