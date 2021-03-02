HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

02.03.2021 10:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem imamları tarafından ardışık şekilde aranan, muvazzaf ve ihraç 10 askeri şahsın yakalanması için 4 ili kapsayan operasyon yapıldı.Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen muvazzaf ve ihraç 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.Verilen karar sonrasında bu gün sabah Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem imamları tarafından ardışık şekilde aranan, muvazzaf ve ihraç 10 askeri şahsın yakalanması için 4 ili kapsayan operasyon yapıldı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturmasında, mahrem imamlar tarafından kontörlü ve sabit hatlardan arandıkları ve örgüt içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen muvazzaf ve ihraç 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Verilen karar sonrasında bu gün sabah Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ili kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Başlatılan operasyon sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın! Kampa gidecekler bu malzemeleri almadan yola çıkmayın!
İstanbullulara kritik uyarı: Aman dikkatİstanbullulara kritik uyarı: Aman dikkat
Cin suresi meali ve fazileti nedir?Cin suresi meali ve fazileti nedir?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

İstanbul İl Sağlık Müdürü'nden vatandaşlara uyarı: Aman dikkat

İstanbullulara kritik uyarı: Aman dikkat

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Son Dakika: Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Bakan Gül'den İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması

Dolarda yükseliş sürecek mi? Dolar fiyatları ne kadar oldu

Dolar fiyatları ne kadar oldu?

Son Dakika: Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

Peş peşe FETÖ operasyonları! Çok sayıda kişiye gözaltı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açıldı mı?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de okullar açıldı mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.