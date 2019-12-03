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Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:07 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri merkezli 6 ilde yapılan FETÖ Terör Örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce; kentte tespiti yapılan kontörlü sabit hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık ve periyodik olarak aranma kayıtları bulanan, soruşturma çalışmaları tamamlanan, haklarında daha önce işlem yapılmayan astsubay, KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ve doktor olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kayseri merkezli 6 ilde yapılan FETÖ Terör Örgütü operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünce; kentte tespiti yapılan kontörlü sabit hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık ve periyodik olarak aranma kayıtları bulanan, soruşturma çalışmaları tamamlanan, haklarında daha önce işlem yapılmayan astsubay, KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen öğrenci ve doktor olmak üzere toplam 24 şüpheliye yönelik Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat’ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şu ana kadar 12 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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