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Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 13:56 | Son Güncelleme

KAYSERİ merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 18'i gözaltına alındı.

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 6 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltı kararı verilen 24 kişiden 18'i gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında çeşitli meslek gruplarından, aralarında askeri ve sağlık personeli de bulunan 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Kayseri merkezli İstanbul, Ankara, Balıkesir, Mardin ve Yozgat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, diğer 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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