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Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin başlattığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı.


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ilaç Kayseri operasyon

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