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Kayseri merkezli 7 ilde uyuşturucu içerikli ilaç operasyonu: 30 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 09:51 | Son Güncelleme

KAYSERİ merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 7 ilde uyuşturucu içerikli ilaç operasyonu: 30 gözaltı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ merkezli 7 ilde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şubesi ekipleri, Kayseri merkezli 7 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon başlattı. Renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları iddia edilen şüphelilerin adreslerine baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu içerikli ilaç ele geçirildi. Operasyonda, aralarında doktor ve eczacıların da bulunduğu 30 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabipliği'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, operasyonun sürdürüldüğü belirtildi.

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Kayseri merkezli 7 ilde uyuşturucu içerikli ilaç operasyonu: 30 gözaltıKayseri merkezli 7 ilde uyuşturucu içerikli ilaç operasyonu: 30 gözaltıKayseri merkezli 7 ilde uyuşturucu içerikli ilaç operasyonu: 30 gözaltı

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