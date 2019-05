Kayseri merkezli FETÖ operasyonu

Bu kapsamda 18 Mayıs'ta 21'i muvazzaf, 7'si KHK ile askeri okuldan ilişiği kesilen, 3'ü emekli 31 şüpheliye yönelik Kayseri, Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 23 zanlı gözaltına alınmıştı.

Önceki gün adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K, H.E, E.Ç, M.E, H.İ.A, M.G, E.M.R, S.C, H.B, A.A, M.U, İ.G, O.K, M.Ş, E.T, H.A. tutuklanmış, S.T, F.Z, S.C, Ö.T, M.Ç, G.A, M.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.