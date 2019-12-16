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Kayseri merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 12:56 | Son Güncelleme

Zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi, 2'si emniyetten salıverildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) adliye ile ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Operasyonel hatlar üzerinden "mahrem imamlar"la irtibatı tespit edilen Adalet Bakanlığı personeli 8 şüpheli, 13 Aralık'ta Kayseri, Ankara, Aydın ve Manisa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
adliye ile ceza infaz kurumları FETÖ/PDY

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