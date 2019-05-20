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Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 16 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 20:08 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 16’sı tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusundaKayseri merkezli olarak Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van’da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

Kayseri merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 16’sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda
Kayseri merkezli olarak Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van’da düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. 23 zanlıdan 16’sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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