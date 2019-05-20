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Kayseri merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:40 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖPDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli 11 ilde FETÖPDY terör örgütünün askeri yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 22 kişiden 17'si adliyeye sevk edildi.
Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖPDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan 57 askeri personelin ardışık olarak arandıkları, aramaların TSK mensuplarından sorumlu 'mahrem imamlar' tarafından yapıldığı belirlendi. 57 şüpheli hakkında, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan soruşturma başlatıldı. 57 şüpheliden 26'sı hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı belirlenirken, diğer 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kayseri merkezli Ankara, İstanbul, Balıkesir, Gaziantep, Manisa, Tunceli, Erzincan, Şırnak, Muş ve Van'da 21'si muvazzaf 31 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 5 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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