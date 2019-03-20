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Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 09:59 | Son Güncelleme

KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı

Muhammed KISIR/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik soruşturma kapsamında 36 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri merkezli 13 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 22'si muvazzaf, 10 Kanun Hükmünde Kararname kararı ile askeri okuldan ilişiği kesilen, 4'ü emekli 36 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturma kapsamında Kayseri merkezli 13 ilde operasyon yapıldı. Kayseri ile birlikte Ankara, İzmir, Samsun, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Tunceli, Isparta, Balıkesir, Aksaray, Diyarbakır ve Van'da eş zamanlı yapılan operasyonda şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Kayseri'de gözaltına alınan şüpheliler, Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Kayseri merkezli FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararıKayseri merkezli FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararıKayseri merkezli FETÖ soruşturmasında 36 gözaltı kararı

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