Kayseri merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)- FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik Kayseri merkezli 9 ilde 40 rütbeli askere yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde haklarında arama ve gözaltı kararı bulunan 40 rütbeli askere yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin mahrem imamlar tarafından ankesörlü veya kontörlü hatlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları belirlendi. Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen dijital materyallere polis el koyarken, gözaltına alınan sayıları henüz açıklanmayan askerler Kayseri Devlet Hastanesi Adli Tabiplik'teki sağlık kontrollerinin ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.
AK Parti ve CHP'nin İstanbul ile Ankara adayları kim olacak? İşte öne çıkan o isimler
İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik şubelerinde bedelli askerlik mesaisi
Erdoğan, ABD basınına yazdı: Kaşıkçı emrini Kral Selman'ın verdiğine inanmıyorum
Trump dünyaya duyurdu! Yeni yaptırım kararı
İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı
Eski CHP Milletvekili Eren Erdem için karar verildi!
ABD'den yaptırım açıklaması! 8 ülke...
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
NASA duyurdu: Uzay aracı Dawn ile iletişim kesildi