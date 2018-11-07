Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 12'si tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkartıldı.
Şüphelilerden 12'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kayseri merkezli 9 ilde, ankesörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak arandıkları iddiasıyla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı rütbelerden 40 askeri personel hakkında gözaltı kararı verilmiş, 17'si yakalanmıştı.
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