Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, sohbetlere katıldıkları, Bank Asya'daki hesaplarında artış yaptıkları öne sürülen 6 kişiye yönelik Kayseri, Sivas ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda çeşitli mesleklerden A.K, A.Ü.S, F.Y, D.Ş, A.E. ile N.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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