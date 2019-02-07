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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:22 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan 4 zanlı daha adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, sohbetlere katıldıkları, Bank Asya'daki hesaplarında artış yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan çeşitli mesleklerden 4 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen A.K, A.Ü.S, D.Ş. ve A.E. adliyeye sevk edildi.

Önceki gün Kayseri, Sivas ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 zanlı gözaltına alınmış, şüphelilerden F.Y. ve N.A. dün çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock adliye Emniyet FETÖ/PDY gözaltı

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