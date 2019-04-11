Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 8 ilde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün "mahrem imamları" ile irtibatlı oldukları belirlenen zanlılara yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 eski polis memurundan 7'si daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY ile bağlantılarından dolayı farklı tarihlerde KHK ile meslekten ihraç edilen ve örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 eski emniyet personelinden 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kayseri merkezli Ankara, Erzincan, Niğde, Sivas, Gaziantep, Kırıkkale ve Malatya'da 9 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye dün sevk edilen 6 zanlı tutuklanmıştı.

