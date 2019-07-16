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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 10:10 | Son Güncelleme

Örgütün deşifre olmamış mahrem imamlarına yönelik 6 ildeki operasyonda gözaltına alınan 27 zanlıdan 21'i daha adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonunda gözaltına alınan 27 zanlıdan 21'i daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılması soruşturmasında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütünün "kılcal damarları" diye tabir edilen, örgüt adına çalışan ve deşifre olmamış "mahrem imamlara" yönelik Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bölge sorumlusu M.A.Ç. ile 20 zanlının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Daha önce adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari bir zanlı da aranıyor.

Zanlıların, yurt dışına kaçarken jandarmaya yakalanmamak için doğa yürüyüşçüsü ve piknikçi sanılmaları amacıyla yanlarında kamp ve mangal malzemeleri taşıdığı, Meriç Nehri üzerinden yurt dışına kaçmayı planlayanların, tecrübe kazanma adına Kızılırmak'ta çalışma yaptığı belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
adliye FETÖ Kayseri mahrem imam

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