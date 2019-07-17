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Kayseri merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 13:42 | Son Güncelleme

Örgütün deşifre olmamış "mahrem imam"larına yönelik 6 ildeki operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 2'si daha tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 2'si daha tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ'nün "kılcal damarları" diye tabir edilen örgüt adına çalışan ve deşifre olmamış "mahrem imamlara" yönelik Kayseri merkezli Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Afyonkarahisar ve Erzurum'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 2'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Firari bir zanlı da aranıyor.

Zanlıların, yurt dışına kaçarken jandarmaya yakalanmamak için doğa yürüyüşçüsü ve piknikçi sanılmaları amacıyla yanlarında kamp ve mangal malzemeleri taşıdığı, Meriç Nehri üzerinden yurt dışına kaçmayı planlayanların, tecrübe kazanma adına Kızılırmak'ta çalışma yaptığı belirlenmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY mahrem imam

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