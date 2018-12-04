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Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 10:18 | Son Güncelleme

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ OLMAYAN BİNALARI TERCİH ETMİŞLER Kayseri merkezli düzenlenen iki ayrı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden ikisinin sahte kimlikle yakalandığı belirtildi.

Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında (2)

KOMŞULUK İLİŞKİLERİ OLMAYAN BİNALARI TERCİH ETMİŞLER
Kayseri merkezli düzenlenen iki ayrı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 51 şüpheliden ikisinin sahte kimlikle yakalandığı belirtildi. Merkez Kocasinan, Melikgazi ve Talas ilçesindeki semtlerde oluşturulan gaybubet evlerinde kalan şüphelilerin, örgüt yöneticileri ve kendi aralarında ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ortaya çıktı. Şüphelilerin ağırlıklı olarak Ankara'dan geldikleri, kimliklerinin deşifre olmaması için yeni yapılmış, komşuluk ilişkilerinin olmadığı evleri kiraladıkları ifade edildi.
Kayseri Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de kente getirileceğini belirterek, ''Zanlılardan stajyer avukat M.M ile özel sektörde çalışan M.K'nin üzerlerinden sahte kimlikler çıktı. Gaybubet evlerinde kalan şüphelilerin sürekli il ve adres değiştirdikleri, tanınmamak, yakalanmamak için yeni yapılmış çok katlı, komşuluk ilişkileri olmayan, elektrik, su ve doğalgaz abonelikleri ev sahiplerinin üzerinde olan apartman dairelerine tercih ettikleri görüldü'' dedi.

Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında (2)Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında (2)Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında (2)Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında (2)

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