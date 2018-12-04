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Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 11:59 | Son Güncelleme

BALKON KİLERİNDE SAKLANAN PROFESÖR YAKALANDI Kayseri  Emniyet Müdürlüğünün TEM ve KOM ekiplerince, FETÖ/PYD'nin gaybubet evlerine yönelik olarak yapılan operasyonda, Erciyes Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilmiş profesör M.A., oturduğu apartmanın balkonunda özel olarak yapılmış 2 kapılı kilerde yakalandı.

BALKON KİLERİNDE SAKLANAN PROFESÖR YAKALANDI
Kayseri Emniyet Müdürlüğünün TEM ve KOM ekiplerince, FETÖ/PYD'nin gaybubet evlerine yönelik olarak yapılan operasyonda, Erciyes Üniversitesi'nden KHK ile ihraç edilmiş profesör M.A., oturduğu apartmanın balkonunda özel olarak yapılmış 2 kapılı kilerde yakalandı. Hakkında mahkeme kararıyla alınmış yakalama kararı olan Profesör M.A nın Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi 8 katındaki apartman dairesine baskın yapan TEM polisleri, evde önce aradıkları şüpheliyi bulamadı. Daha sonra balkonda önüne koltuklar konularak kamufle edilmiş bir kapısı da oturma odasına açılan kilerde gizlenen M.A yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, FETÖ terör örgütüne yönelik Kayseri merkezli çifte operasyonun sürdüğünü, gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerine göre yeni gözaltılar olabileceğini, Kayseri polisinin 2 başarılı operasyona imza attığını söyledi.

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