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Kayseri merkezli iki ayrı FETÖ operasyonu: 51 şüpheli gözaltında (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.12.2018 12:06 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik düzenlenen Kayseri merkezli iki ayrı operasyonda, 51 kişi gözaltına alındı.

Oktay ENSARİ- Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanması ve gaybubet evlerine yönelik düzenlenen Kayseri merkezli iki ayrı operasyonda, 51 kişi gözaltına alındı. Soruşturmalar kapsamında 17 kişinin de arandığı bildirildi. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 29 askeri personel hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bakkal ve büfelerden kontörlü olarak kullanılan sabit hatlardan arandıkları saptanan şüphelilerin yakalanması için Kayseri, Ankara, Adana, Eskişehir, İzmir, Muğla ve Mardin'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, 9 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerden 10'unun daha önce gözaltına alınıp serbest bırakıldığı belirlendi. Şüphelilerden 17'sinin muvazzaf, 12'sinin ise KHK ile askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci olduğu bildirildi. GAYBUBET EVLERİNE 13 İLDE OPERASYON Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince, FETÖ/PDY'nin gaybubet evlerine de operasyon düzenlendi. Kayseri, Ankara, Konya, Adıyaman, Manisa, Sivas, İzmir, Ordu, Amasya, Mardin, Çankırı, Kırşehir ve Aksaray'da şüphelilere yönelik eş zamanlı baskınlar yapıldı. Örgüte üye olan haklarında yakalama kararı olan 39 kişiden 31'i gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 39 kişiden 18'nin karı-koca oldukları bildirildi. Her iki operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında askeri mahrem imamlar, muvazzaf astsubaylar, ihraç polis, profesör ve ev kadınlarının olduğu ifade edildi. 51 kişi, sağlık kontrollerinin ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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