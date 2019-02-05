Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas’ta FETÖ operasyonu

Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas’ta eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılğınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının gizli haberleşme programı olan Bylock programı kullandıkları, FETÖ/PDY adına düzenlenmiş sohbet toplantılarına katıldıkları Bank Asya bankasında hesapları olduğu ve hesaplarında artış olduğu belirlenen aralarında asker, polis, ev hanımı, makine mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 6 şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli, Kahramanmaraş ve Sivas illerini kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, A.K., A.Ü.S., F.Y., D.Ş., A.E., O.N.A. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.
Meteoroloji'den 'tam fırtına' uyarısı! Vatandaşlara çağrı...
Halk otobüsü ile TIR çarpıştı!
Lambriniadis açıkladı: Erdoğan, Putin'i iki kez reddetti
Paris'te facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var
'Barışçıl çözüm' için Venezuela ordusuna çağrı!
Devlet Bahçeli'den İlber Ortaylı'ya tepki
Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok
"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin
Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum