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Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas’ta FETÖ operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas’ta eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi yakalandı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılğınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının gizli haberleşme programı olan Bylock programı kullandıkları, FETÖ/PDY adına düzenlenmiş sohbet toplantılarına katıldıkları Bank Asya bankasında hesapları olduğu ve hesaplarında artış olduğu belirlenen aralarında asker, polis, ev hanımı, makine mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 6 şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli, Kahramanmaraş ve Sivas illerini kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı.

Kayseri merkezli Kahramanmaraş ve Sivas’ta eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılğınca yürütülmekte olan FETÖ/PDY Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında haklarında FETÖ/PDY Terör Örgütü mensuplarının gizli haberleşme programı olan Bylock programı kullandıkları, FETÖ/PDY adına düzenlenmiş sohbet toplantılarına katıldıkları Bank Asya bankasında hesapları olduğu ve hesaplarında artış olduğu belirlenen aralarında asker, polis, ev hanımı, makine mühendisi gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 6 şahsa yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kayseri merkezli, Kahramanmaraş ve Sivas illerini kapsayan eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, A.K., A.Ü.S., F.Y., D.Ş., A.E., O.N.A. isimli zanlılar yakalanarak gözaltına alındı.

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