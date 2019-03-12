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Kayseri merkezli "renkli reçete" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:27 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si daha tutuklandı - Eczaneler hakkında yapılan incelemelerde renkli reçeteye tabi 8 bin 600 kutu ilaç satışı yapıldığı ve bin 569 kutu zayi ilaç gösterildiği tespit edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 7 ilde, renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yasa dışı yollarla sattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha tutuklandı, tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollarla sattıkları iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun daha jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye gönderilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 11'e yükseldi.

Öte yandan zanlıların ikametinde, 38 bin 98 hap, 2 pompalı tüfek, 24 fişek, 1 döner bıçağı, uyuşturucu kullanma aparatı, 4 bilgisayar, 4 harddisk, 33 cep telefonu ile sim kart ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında, söz konusu eczaneler hakkında yapılan incelemeler sonucu renkli reçeteye tabi 8 bin 600 kutu ilaç satışı yapıldığı ve bin 569 kutu zayi ilaç gösterildiği tespit edildi.

Kayseri merkezli İstanbul, Adana, Konya, Elazığ, Erzurum ve Tekirdağ'da 7 Mart'ta 34 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, bazı doktorların renkli reçeteyle alınabilen uyuşturucu içerikli ilaçları yazdıkları sözde hastaların, bu ilaçları anlaştıkları eczanelerden temin ettikleri ve yasa dışı yollarla sattıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanmış, 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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