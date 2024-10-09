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Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'nin meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
09.10.2024 13:10
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Köklü geçmişiyle dünya üzerindeki en eski şehirlerden biri olma özelliği taşıyan Kayseri’de Bünyan halısı ve Soğanlı bez bebekleri gibi hediyelik seçenekleri vardır. Şehrin Kurşunlu Camisi, Dış Kale Surları, Agios Prokopios Kilisesi ve Selçuklu Müzesi adı verilen turistik mekanları yıl boyunca gezginlerin ilgi odağına dönüşür. Kayseri’ye giden kişilerin deneyebildikleri özgün tarifler arasındaysa mantı, yağlama, kurşun aşı, kuru bamya çorbası olarak bilinen lezzetler sıralanır.

Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'nin meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

İçindekiler

  • Kayseri’nin meşhur seyahat hatıraları nelerdir?
  • Kayseri mutfağına özgü yöresel lezzetler
  • Kayseri’de görülmesi gereken turistik yerler

Geçmişte Hititler, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletlerine tanıklık eden Kayseri; dokumacılık, sedef, ahşap işçiliğinin geliştiği tarihi şehirlerdendir. Bu şehre giden yerli ve yabancı turistlerin Soğanlı bez bebekleri, dokuma halı, el yapımı mücevher çeşitleri gibi ürünleri satın almaları mümkündür. Yöresel mantısı, yağlaması ve pastırmasıyla meşhur olan Kayseri’de bölgeye özgü tatlı tarifleri de denenebilir. Şehrin ön plana çıkan gezi rotaları arasında da Erciyes Kayak Merkezi, Aladağlar ve Derevenk Vadisi gibi yerler mevcuttur.

Kayseri’nin meşhur seyahat hatıraları nelerdir?

Eski çağlarda Kapadokya olarak adlandırılan yerleşim alanında konumlanan Kayseri, İç Anadolu Bölgesi’nin el sanatlarıyla yoğun olarak uğraşılan şehirlerindendir. Dolayısıyla bu ilden Soğanlı bez bebekleri gibi yerel kıyafetlerle tasarlanan hatıra nesneleri satın alınabilir. Kayseri denildiği zaman hemen akla gelen hediyeliklerden biri de Bünyan halısıdır. Dokuma halılar bölgenin kültürel dokusunu yansıtırken, aynı zamanda el emeği olduğu için manevi değeri yüksek olan ürünlerden biridir.

Kayseri ilinde sedef ve ahşap işçiliği de oldukça gelişmiştir. Şehrin kapalı çarşısından tespih, mücevher, kahve fincanı, aydınlatma ürünleri ve yöresel sanatları yansıtan dekorasyon objelerinin satın alınması mümkündür. Yerel gıda ürünleriyle de öne çıktığı görülen Kayseri’ye uğrayan kişilerin mutlaka temin ettikleri besinler arasındaysa el açması mantı, pastırma ve sucuk yer alır. Gilaburu adlı şifalı meyve de bölgede yetişen ve yerel pazarlardan satın alınabilen gıda ürünlerindendir.

Kayseri mutfağına özgü yöresel lezzetler

Hititler, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı devletlerine ev sahipliği yapan Kayseri ilinin gastronomi alanında güçlü bir konumda bulunduğu bilinir. Şehrin yöresel mutfağında bol baharat, kıyma, salça ve hamur ile hazırlanan sayısız özgün tarif vardır. Bunlar arasında sıralanan en popüler lezzetler ise tepsi mantısı ve yağlama olarak belirtilmelidir. Ayrıca şehirde Kayseri mantısı ve Develi cıvıklısı gibi kıyma ve hamurla yapılan yöresel tariflerin denenmesi söz konusu olur. Kayseri’nin gastronomi alanında ne kadar güçlü olduğunu yansıtan diğer yerel lezzetlerse şu şekilde listelenebilir:

  • Kuzu pirzola ve çeşitli sebzelerle hazırlanan fırın ağzı yemeği
  • Ekşili ve kuzu etli kuru bamya çorbası
  • Kuşbaşı, nohut, mercimek ve çeşitli baharatlarla yapılan kurşun aşı
  • Kuzu kaburga, biber gibi sebzeler ve bol baharatla hazırlanan pehli yemeği
  • Gilaburu meyvesiyle yapılan yöresel şerbet
  • Nevzine ve güllü baklava gibi tatlı çeşitleri
  • Karabiber ve tuzla marine edilen dana pöç
  • Tahin, un, şeker gibi malzemelerle hazırlanan aside tatlısı

Kayseri’de görülmesi gereken turistik yerler

Tarihte önemli uygarlıklara tanıklık eden ve köklü bir geçmişi bulunan Kayseri’nin turistik alanları oldukça fazladır. Şehirde Cami Kebir (Ulu Cami) gibi dini mekanların yanı sıra Soğanlı Vadisi adı verilen tarihi rotalar keşfedilebilir. Kayseri’nin popüler alışveriş durakları arasında ise kapalı çarşı ve semt pazarları öne çıkar. Şehrin dört bir yanında konumlanan park, ören yeri, cami, müze ve yapıtlar ise aşağıda detaylı olarak örneklendirilmiştir:

  • Kutsal mekanlar: Seyyid Burhaneddin Türbesi, Sahabiye Medresesi; Kurşunlu, Hacı Kılıç, Kara Mustafa Paşa, Bürüngüz camileri…
  • Müzeler ve kültürel rotalar: Atatürk Evi, Arkeoloji, Karatay Han, Selçuklu, Kent ve Mimar Sinan, Kayseri Lisesi Milli Mücadele, Etnografya müzeleri; Gevher Nesibe Hastanesi, Zeynel Abidin Lahdi, Çifte Medrese…
  • Parklar ve doğal alanlar: Kayseri Pınarbaşı, Derevenk Vadisi; Gültepe, Mimar Sinan, Havuzlu, Sema Yazar parkları; Erciyes Kayak Merkezi ve Dağı, Aladağlar…
    Antik yerler: Ağırnas Yer Altı Şehri, Agios Prokopios Kilisesi, Kosk Medresesi, Birlik Hamamı, Kanesh Antik Kenti…
  • Önemli yapıtlar: Atatürk Heykeli, Kayseri Saat Kulesi, Tren Garı, Avgunlu Medresesi, Dış Kale Surları...
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Kayseri Turizm gezi
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