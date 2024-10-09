Kayseri'nin neyi meşhur? Kayseri'nin meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Geçmişte Hititler, Bizans, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı devletlerine tanıklık eden Kayseri; dokumacılık, sedef, ahşap işçiliğinin geliştiği tarihi şehirlerdendir. Bu şehre giden yerli ve yabancı turistlerin Soğanlı bez bebekleri, dokuma halı, el yapımı mücevher çeşitleri gibi ürünleri satın almaları mümkündür. Yöresel mantısı, yağlaması ve pastırmasıyla meşhur olan Kayseri’de bölgeye özgü tatlı tarifleri de denenebilir. Şehrin ön plana çıkan gezi rotaları arasında da Erciyes Kayak Merkezi, Aladağlar ve Derevenk Vadisi gibi yerler mevcuttur.

Kayseri’nin meşhur seyahat hatıraları nelerdir?

Eski çağlarda Kapadokya olarak adlandırılan yerleşim alanında konumlanan Kayseri, İç Anadolu Bölgesi’nin el sanatlarıyla yoğun olarak uğraşılan şehirlerindendir. Dolayısıyla bu ilden Soğanlı bez bebekleri gibi yerel kıyafetlerle tasarlanan hatıra nesneleri satın alınabilir. Kayseri denildiği zaman hemen akla gelen hediyeliklerden biri de Bünyan halısıdır. Dokuma halılar bölgenin kültürel dokusunu yansıtırken, aynı zamanda el emeği olduğu için manevi değeri yüksek olan ürünlerden biridir.

Kayseri ilinde sedef ve ahşap işçiliği de oldukça gelişmiştir. Şehrin kapalı çarşısından tespih, mücevher, kahve fincanı, aydınlatma ürünleri ve yöresel sanatları yansıtan dekorasyon objelerinin satın alınması mümkündür. Yerel gıda ürünleriyle de öne çıktığı görülen Kayseri’ye uğrayan kişilerin mutlaka temin ettikleri besinler arasındaysa el açması mantı, pastırma ve sucuk yer alır. Gilaburu adlı şifalı meyve de bölgede yetişen ve yerel pazarlardan satın alınabilen gıda ürünlerindendir.

Kayseri mutfağına özgü yöresel lezzetler

Hititler, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı devletlerine ev sahipliği yapan Kayseri ilinin gastronomi alanında güçlü bir konumda bulunduğu bilinir. Şehrin yöresel mutfağında bol baharat, kıyma, salça ve hamur ile hazırlanan sayısız özgün tarif vardır. Bunlar arasında sıralanan en popüler lezzetler ise tepsi mantısı ve yağlama olarak belirtilmelidir. Ayrıca şehirde Kayseri mantısı ve Develi cıvıklısı gibi kıyma ve hamurla yapılan yöresel tariflerin denenmesi söz konusu olur. Kayseri’nin gastronomi alanında ne kadar güçlü olduğunu yansıtan diğer yerel lezzetlerse şu şekilde listelenebilir:

Kuzu pirzola ve çeşitli sebzelerle hazırlanan fırın ağzı yemeği

Ekşili ve kuzu etli kuru bamya çorbası

Kuşbaşı, nohut, mercimek ve çeşitli baharatlarla yapılan kurşun aşı

Kuzu kaburga, biber gibi sebzeler ve bol baharatla hazırlanan pehli yemeği

Gilaburu meyvesiyle yapılan yöresel şerbet

Nevzine ve güllü baklava gibi tatlı çeşitleri

Karabiber ve tuzla marine edilen dana pöç

Tahin, un, şeker gibi malzemelerle hazırlanan aside tatlısı

Kayseri’de görülmesi gereken turistik yerler

Tarihte önemli uygarlıklara tanıklık eden ve köklü bir geçmişi bulunan Kayseri’nin turistik alanları oldukça fazladır. Şehirde Cami Kebir (Ulu Cami) gibi dini mekanların yanı sıra Soğanlı Vadisi adı verilen tarihi rotalar keşfedilebilir. Kayseri’nin popüler alışveriş durakları arasında ise kapalı çarşı ve semt pazarları öne çıkar. Şehrin dört bir yanında konumlanan park, ören yeri, cami, müze ve yapıtlar ise aşağıda detaylı olarak örneklendirilmiştir: