Kayseri pastırması "pastırma yazı"nda lezzetleniyor

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin zengin mutfak kültüründe akla ilk gelen yiyeceklerden pastırma, adını verdiği "pastırma yazı"nda lezzetine lezzet katıyor.

Tarihi bin 500 yıl öncesine Orta Asya Türklerine kadar uzanan pastırma, "pastırma yazı" döneminde ayrı bir lezzete kavuşuyor.

Pastırma yapımı için en uygun zaman olarak gündüzlerin sıcak, gecelerin ise soğuk olduğu ekim ayı sonunda başlayıp kasım ortasına kadar devam eden ve "pastırma yazı" olarak bilinen dönem tercih ediliyor.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de pastırma ve sucuk üretiminin yüzde 30'unun Kayseri'den karşılandığını söyledi.

- Erciyes'in esintisiyle kurutuluyor

En lezzetli pastırmanın "pastırma yazı" olarak ifade edilen dönemde imal edildiğini anlatan Bağlamış, Erciyes Dağı'ndan gelen esintinin kurutmaya asılan pastırmanın olgunlaşması ve lezzet kazanmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Bağlamış, pastırmanın doğal yöntemlerle üretildiğini dile getirerek, şunları kaydetti: