HABER

Kayseri polis korosundan 30 Ağustos konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 23:27 | Son Güncelleme

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı '1845' isimli polis korosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Muhammed KISIR/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı '1845' isimli polis korosu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla konser verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen konsere, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve çok sayıda davetli katıldı. Konserin şefliğini Samet Mutugan yaparken, koroda 8 kadın, 7 erkek toplamda 15 kişilik polis ekibi yer aldı. Konserde polis korosu 'Benim Bayrağım, Türk Polisi, Özel Harekat, Anadolum, Bahçe Duvarı ve Gesi Bağları' gibi türküleri seslendirdi. Davetliler konseri beğeniyle izledi.

Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz! Zorla işkence evine götürüp...Korkunç tecavüz!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çarpıcı 30 Ağustos videosuAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden çarpıcı 30 Ağustos videosu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosuAnkara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Peş peşe şüpheli ölümler! Aynı yerde bir ceset daha bulundu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ilgi gören 30 Ağustos videosu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çarpıcı 30 Ağustos videosu

Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü

Maden ocağında göçük! Acı haber geldi

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

Korkunç olay! Doğum gününe çağırdığı kız arkadaşını öldürdü

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 29 Ağustos 2019 Süper Loto sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

Öğrencilerin CERN hayali karakolda bitti

Öğrencilerin CERN hayali karakolda bitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.