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Kayseri polisinden fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kayseri’de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 5 kişi, yakalanarak gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezinde meydana gelen fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan süreli teknik ve fiziki takip içeren planlı operasyon kapsamında 4 farklı ülkeden olmak üzere 9 yabancı uyruklu olmak üzere 10 kadın kadın mağdurun çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Kayseri polisinden fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri’de polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 5 kişi, yakalanarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri merkezinde meydana gelen fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlama olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan süreli teknik ve fiziki takip içeren planlı operasyon kapsamında 4 farklı ülkeden olmak üzere 9 yabancı uyruklu olmak üzere 10 kadın kadın mağdurun çaresizliklerinden yararlanmak suretiyle fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Kadınlarla para karşılığı cinsel ilişkiye giren çok sayıda erkek şahıs hakkında işlem yapılırken, kadın şahıslara fuhuş yaptıran, fuhşa teşvik eden, yer ve imkan sağlayan S.A. ve Ş.Ö. isimli yabancı uyruklu kadınlar ve bunlarla hareket eden E.Y., M.T. ve R.T. isimli erkek şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı.
Polis ekiplerinin ’Kapıyı aç polis’ demesine rağmen zanlıların açmadığı daire kapısı çilingir yardımıyla açıldı ve polis ekipleri daireye girdi.
Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda telefon hattı, çamaşır deterjanının içine gizlenmiş vaziyette cep telefonu ele geçirilirken, arama yapılan bir dairenin lavabo kısmına gizlenmiş tarih ve alacakların yazılı olduğu defter ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan 5 kişi haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kayseri polisinden fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

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