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Kayseri polisinden şafak operasyonu

02.03.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kayseri’de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda hırsızlık, cinsel taciz, tutuklunun kaçması ve yaralama suçlarından aranan 12 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saat 06.00’da 20 adrese 33 ekip ve 84 personelle birlikte eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı, açıkta bırakılan eşya hırsızlığı, bina içinde muhafaza altına alınan eşya hırsızlığı, özel beceri ile hırsızlık, cinsel taciz, tutuklu veya hükümlünün kaçması, yaralama gibi suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.
Yetkililer, firarda olan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

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