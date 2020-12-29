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Kayseri polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

29.12.2020 13:40 | Son Güncelleme:
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaptığı çalışmalarda, bir ticari taksi içerisinde hassas terazi ve uyuşturucu madde aparatları ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesinde yaptığı çalışmalarda, bir ticari taksi içerisinde hassas terazi ve uyuşturucu madde aparatları ele geçirildi. Ticari taksi içerisinde bulunan Ü.K., H.A. ve F.A. gözaltına alındı.
Yine ekiplerin çalışmaları sonucunda, ticari taksideki 3 şahıs ile bağlantıları tespit edilen S.K., Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahalesinde otomobil içerisinde ve O.K. ile O.S. de Tacattin Veli Mahallesinde bir rezidansta yakalandı. Otomobilde yakalanan S.K.’nın üzerinden 9 adet alüminyum folyoya sarılı vaziyette 9 gram metamfetamin, O.S. ve O.K. isimli şahısların üzerinden ise 4,20 gram ve 13,20 gram metamfetamin ele geçirildi.
Çalışmalar sonucunda bulunan materyallere el konulurken, yakalanan 6 kişi de uyuşturucu madde ticareti yapmaktan gözaltına alındı.

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