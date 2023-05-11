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KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kayseri seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

11.05.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 tarihine az bir zaman kala gündem oldu. Vatandaşlar heyecanla 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini bekliyorlar. Kayseri'nin ilçeleri olan Bünyan , Akkışla, Develi, İncesu, Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan, Pınarbaşı , Sarız, Yahyalı, Yeşilhisar , Tomarza, Talas, Felahiye ve Özvatan seçim sonuçları pazar günü belli olacak. Peki, Kayseri seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak?

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: Kayseri seçim sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları

Kayseri seçim sonuçları hakkında araştırmalar hız kazandı. Türkiye 14 Mayıs günü sandık başına gidecek. Hem Cumhurbaşkanı seçimi hem de 28. Dönem milletvekili seçimi için oy kullanacak olan seçmenler saat 08:00 ile 17.00 arasında oy kullanabilecekler. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu ve oy oranları Mynet.com'da yer alacak.

KAYSERİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Mynet seçim sayfası üzerinden Bünyan , Akkışla, Develi, İncesu, Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Sarıoğlan, Pınarbaşı , Sarız, Yahyalı, Yeşilhisar , Tomarza, Talas, Felahiye ve Özvatan seçim sonuçlarına ulaşabileceksiniz.

SEÇİM SONUÇLARI SAYFASI- TIKLAYINIZ

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

14-mayıs-seçim-sonuçları

SEÇİM YASAKLARININ ARDINDAN HEYECAN BAŞLAYACAK

YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İlk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanmadığı takdirde seçim ikinci oylamaya kalacak. İlk seçimde en çok oy alan iki aday, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada yarışacak.

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