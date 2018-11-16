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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 6 ayda 1 milyon hastaya tedavi

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs 2018'de açılışı yapılan Kayseri Şehir Hastanesi'nde aradan geçen 6 ayda 1 milyonun üzerinde hastanın polikliniklere gelerek muayene olduğu belirtildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde 6 ayda 1 milyon hastaya tedavi

Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Mayıs 2018'de açılışı yapılan Kayseri Şehir Hastanesi'nde aradan geçen 6 ayda 1 milyonun üzerinde hastanın polikliniklere gelerek muayene olduğu belirtildi.
Kayseri İl Sağlık Müdürü Prof.Dr. Ali Ramazan Benli ve Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr İlhami Çelik, basın toplantısı düzenledi. Toplantıya eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katıldı. Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. İlhami Çelik, 6 aydır hizmet veren şehir hastanesinde 1 milyon 72 bin hastanın polikliniklerde tedavi olduğunu vurguladı. Çelik, " Hastanemizde 3200 kapalı 100'ü açık olmak üzere 3300 araçlık otoparkımız var. Poliklinik oda sayımız 413, yoğun bakım oda sayımız 253, ameliyathane sayımız 43'tür. 6 aydır hizmet veren şehir hastanemizde 22 bin 17 ameliyat gerçekleştirildi, 3 bin 421 doğum yapıldı. Şehir hastanemizde özellikli birim olarak yüksek güvenlikli adli psikiyatri, hiberbarik ünitesi, robotik yürüme cihazı başta olmak üzere birçok özellikli birim var" dedi.
İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Ali Ramazan Benli ise, " Kademeli olarak taşınma gerçekleştirdik. Taşınan hastaneler içinde en sorunsuz taşınan hastane biz olduk. Adana'nın 4, Mersin'in 10 ayda geldiği noktaya biz 50 günde geldik. Üstün gayret gösteren ekibime teşekkür ederim. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü olarak 10 bine yakın personelimiz var. Bunların kontrolünde ufak tefek sıkıntılarımız olabilir. Amacımız sizinle etkin iletişim kurmak oldu. Bizim çabamız halkımıza en iyi hizmeti nasıl verebiliriz" diye konuştu.
Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da, "Kamu özel ortaklığı ile beraber Kayseri ilk ihalesi yapılan hastanedir. Sağlıkta bir dönüşüm yaşıyoruz. Özellikle mekanik bölümlerine karşı gelen mekanların düzeltilmesi, insanımızın layık olduğu hizmeti her yönü olabilmesi adına önemlidir "diye konuştu. Konuşmaların ardından basın mensuplarına hastane gezdirildi.

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Kayseri Şehir Hastanesi'nde 6 ayda 1 milyon hastaya tedaviKayseri Şehir Hastanesi'nde 6 ayda 1 milyon hastaya tedavi

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